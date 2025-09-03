ТАСС: ВСУ могут потерять две бригады в Серебрянском лесничестве

«Боевики 119-й бригады теробороны и 53-й [отдельной механизированной бригады] находятся в критическом положении [в Серебрянском лесничестве]. Отмечается сдача в плен украинских военнослужащих, в основном из бригады теробороны», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Серебрянское лесничество зачищают бойцы «Запада». «Они уверенно сминают остатки бригад ВСУ в самих лесах и оттесняют их в пойму реки Северский Донец, откуда практически нет выхода: либо сдаться, либо сгнить в болотах», — добавили в силовых структурах.