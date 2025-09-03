МИД Украины перечислил страны, где Зеленский готов встретиться с Путиным

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Китай прокомментировал возможность встречи с Зеленским. Президент отметил, что если украинский политик готов, то пусть приезжает в Москву, эта встреча состоится. Путин подчеркнул, что не исключает возможности диалога, но считает важным, чтобы такая встреча имела реальный смысл.