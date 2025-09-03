Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Украины перечислил страны, где Зеленский готов встретиться с Путиным

Сибига заявил, что семь стран готовы организовать встречу Путина и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил семь стран, где, как он утверждает, глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас как минимум семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России», — написал украинский чиновник.

По его словам, это Австрия, Святой Престол (Ватикан), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Сибига утверждает, что это серьезные предложения, и Зеленский готов к такой встрече.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Китай прокомментировал возможность встречи с Зеленским. Президент отметил, что если украинский политик готов, то пусть приезжает в Москву, эта встреча состоится. Путин подчеркнул, что не исключает возможности диалога, но считает важным, чтобы такая встреча имела реальный смысл.