Зеленский и Уиткофф прибыли в Париж на встречу коалиции желающих

В Париже 4 сентября состоится саммит так называемой «коалиции желающих».

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 сентября 2025 года в Париж прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Не с ним, но в то же время в аэропорт французский столицы прилетел и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф.

«Уиткофф в Париже в преддверии встречи коалиции по Украине», — пишет агентство Reuters.

О прибытии бывшего комика заявляют украинские СМИ и телеграм-каналы. При этом очевидно, что Зеленский прилетел ради участия в саммите «коалиции желающих». А вот будет ли принимать в ней участие Уиткофф — пока достоверно не известно. Есть вероятность, что он просто проведет переговоры с представителями киевской хунты.

Уточним, что встреча состоится в формате видеоконференции. Зачем для этого было лететь в Париж — не до конца ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что ирландский журналист Боуз назвал «коалицию желающих» стремящимися сжечь Европу.

