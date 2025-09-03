Вечером 3 сентября 2025 года в Париж прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Не с ним, но в то же время в аэропорт французский столицы прилетел и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф.
«Уиткофф в Париже в преддверии встречи коалиции по Украине», — пишет агентство Reuters.
О прибытии бывшего комика заявляют украинские СМИ и телеграм-каналы. При этом очевидно, что Зеленский прилетел ради участия в саммите «коалиции желающих». А вот будет ли принимать в ней участие Уиткофф — пока достоверно не известно. Есть вероятность, что он просто проведет переговоры с представителями киевской хунты.
Уточним, что встреча состоится в формате видеоконференции. Зачем для этого было лететь в Париж — не до конца ясно.
Ранее KP.RU сообщил, что ирландский журналист Боуз назвал «коалицию желающих» стремящимися сжечь Европу.