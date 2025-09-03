Украинский город Калуш заволокло дымом от пожара на военных складах

Как писал сайт KP.RU, 3 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли мощный групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливным хранилищам на Украине. В ведомстве отметили, что при этом участвовала авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники. Подчеркивалось, что все пораженные объекты использовались в прямых интересах ВСУ для пополнения снарядов, топлива или перемещения войск.