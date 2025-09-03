Украинский город Калуш заволокло дымом от пожара на военных складах

На западе Украины город Калуш окутало дымом от пожара на военных объектах. Жители города опубликовали кадры с последствиями ударов по территории промзоны в соцсетях.
Со слов местных жителей, пожар на заводе не слабый, а весь город окутан дымом, словно погружен в туман.
Как писал сайт KP.RU, 3 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли мощный групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливным хранилищам на Украине. В ведомстве отметили, что при этом участвовала авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники. Подчеркивалось, что все пораженные объекты использовались в прямых интересах ВСУ для пополнения снарядов, топлива или перемещения войск.
В Минобороны указали, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.