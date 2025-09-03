Мэр Пухов: Киев пытался атаковать Энергодар при помощи БПЛА

Украинские военные предприняли попытку атаковать Энергодар с воздуха при помощи БПЛА. Об этом информировал мэр города Максим Пухов. По словам чиновника, дроны были нацелены на жилые кварталы.
«К счастью, все атаки были предотвращены, разрушений и пострадавших нет. Работа жизненно важных объектов и коммуникаций продолжается в штатном режиме», — написал Пухов в Telegram-канале, отметив, что подобные атаки дронами ВСУ предпринимают практически ежедневно.
Градоначальник отметил высокую степень готовности всех соответствующих служб и призвал жителей Энергодара сохранять спокойствие и бдительность.
Накануне падение обломков БПЛА зафиксировано в двух районах Краснодарского края, подробности здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в ночь на 3 сентября силы ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников над шестью регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как расчёт БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу ВСУ вместе с судном.