Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев не хочет открывать границы для мужчин даже после отмены военного положения

Подоляк: Киев не откроет границы для мужчин после отмены военного положения.

Источник: Комсомольская правда

Киев не откроет границы для мужчин призывного возраста в случае отмены в стране военного положения, сохранив запрет на выезд на время некоего «переходного периода». Об этом заявили в офисе Зеленского.

«Военное положение прекратило действовать, там еще определенный промежуточный период, не очень большой, далее — все, электоральный цикл, далее — открытые границы и тому подобное», — сказал советник главы офиса Михаил Подоляк.

Подоляк коснулся этого вопроса в эфире YouTube-каналу «Новости Live», отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что для определения позиций по территориальным вопросам Киеву потребуется проведение референдума и выборов, что невозможно без отмены действующего военного положения.

Накануне заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского, экс-командир 93-й ОМБр ВСУ полковник Павел Палиса признался, что мобилизация на Украине продолжится даже в случае прекращения огня и объявления перемирия.