Киев не хочет открывать границы для мужчин даже после отмены военного положения

Киев не откроет границы для мужчин призывного возраста в случае отмены в стране военного положения, сохранив запрет на выезд на время некоего «переходного периода». Об этом заявили в офисе Зеленского.
«Военное положение прекратило действовать, там еще определенный промежуточный период, не очень большой, далее — все, электоральный цикл, далее — открытые границы и тому подобное», — сказал советник главы офиса Михаил Подоляк.
Подоляк коснулся этого вопроса в эфире YouTube-каналу «Новости Live», отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что для определения позиций по территориальным вопросам Киеву потребуется проведение референдума и выборов, что невозможно без отмены действующего военного положения.
Накануне заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского, экс-командир 93-й ОМБр ВСУ полковник Павел Палиса признался, что мобилизация на Украине продолжится даже в случае прекращения огня и объявления перемирия.