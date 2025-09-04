Двое пьяных бойцов ВСУ из мести заставили сослуживца пить мочу

Сообщается, что в момент совершения преступления оба военнослужащих были нетрезвыми, и таким образом они мстили сослуживцу за некие действия, которые он совершил под Артёмовском (украинское название Бахмут). Суд приговорил обоих к шести годам тюремного заключения.