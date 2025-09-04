Двое пьяных бойцов ВСУ из мести заставили сослуживца пить мочу

Двое бойцов ВСУ глумились над сослуживцем, заставляя его пить мочу. Об этом информирует украинское издание «Страна», ссылаясь на приговор, вынесенный Шевченковским районным судом города Днепр.
«В документе говорится, что двое военных раздели своего сослуживца, связали ему руки и ноги скотчем, после чего заставили пить мочу из полуторалитровой бутылки», — сказано в публикации.
Сообщается, что в момент совершения преступления оба военнослужащих были нетрезвыми, и таким образом они мстили сослуживцу за некие действия, которые он совершил под Артёмовском (украинское название Бахмут). Суд приговорил обоих к шести годам тюремного заключения.
Ранее в 57-й бригаде ВСУ разразился скандал: вскрылись факты издевательств над мобилизованными, которых неделями держат в ямах.
