Мэр Труханов сообщил о взрыве в Одессе

Около 01:30 4 сентября в Одессе на Украине произошел взрыв. О пострадавших и последствиях информации не поступало. О взрыве на территории города сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram-канале.
Ранее в области объявили воздушную тревогу. По информации местных СМИ, взрывы слышали повторно около 02:00.
Воздушную опасность также объявляли в Сумской области. Однако около 01:00 ее отменили.
Украинские дроны между тем попытались ударить по Ростовской области. За час, с 23:00 по 00:00, силами противовоздушной обороны России уничтожено пять беспилотников ВСУ. Украинские дроны совершают налеты на Ростовскую область уже несколько ночей подряд. В результате 3 сентября поезда следовали с задержкой из-за обломков БПЛА, упавших на одной из станций.