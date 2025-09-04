Ричмонд
Мэр Труханов сообщил о взрыве в Одессе

В ночь на 4 сентября в Одессе зафиксировали взрыв.

Источник: Комсомольская правда

Около 01:30 4 сентября в Одессе на Украине произошел взрыв. О пострадавших и последствиях информации не поступало. О взрыве на территории города сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram-канале.

Ранее в области объявили воздушную тревогу. По информации местных СМИ, взрывы слышали повторно около 02:00.

Воздушную опасность также объявляли в Сумской области. Однако около 01:00 ее отменили.

Украинские дроны между тем попытались ударить по Ростовской области. За час, с 23:00 по 00:00, силами противовоздушной обороны России уничтожено пять беспилотников ВСУ. Украинские дроны совершают налеты на Ростовскую область уже несколько ночей подряд. В результате 3 сентября поезда следовали с задержкой из-за обломков БПЛА, упавших на одной из станций.

