Путин предложил Зеленскому приехать в Москву, если тот готов к встрече

В то же время Путин усомнился в том, что встреча с Зеленским имеет смысл. Президент России подчеркнул, что в Конституции Украины нет никаких способов продления полномочий главы государства. По словам Путина, в стране должен пройти референдум по смене власти, для проведения которого необходима отмена военного положения на Украине.