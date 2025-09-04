Путин предложил Зеленскому приехать в Москву, если тот готов к встрече

Президент России Владимир Путин назвал ряд условий, при которых может состояться его встреча с Владимиром Зеленским. Этой темы российский лидер коснулся, отвечая на вопросы журналистов в конце своего четырёхдневного визита в Китай.
Путин подчеркнул, что не исключает возможности такого диалога, однако для возможной встречи с Зеленским необходима тщательная подготовка. Кроме того, он ожидает, что это мероприятие принесёт позитивные результаты. Местом проведения такой встречи российский президент назвал Москву.
«Если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву, эта встреча состоится», — сказал он.
Путин напомнил, что о проведении двусторонней встречи его просил президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске.
«Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: “Да, это возможно”, — сказал российский лидер.
В то же время Путин усомнился в том, что встреча с Зеленским имеет смысл. Президент России подчеркнул, что в Конституции Украины нет никаких способов продления полномочий главы государства. По словам Путина, в стране должен пройти референдум по смене власти, для проведения которого необходима отмена военного положения на Украине.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил семь стран, где, как он утверждает, глава киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это Австрия, Святой Престол (Ватикан), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.
Также Сибига сообщил об отказе украинской стороны от проведения встречи в Москве президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам дипломата, данное приглашение якобы является неприемлемым для Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин поставил Украине жесткое условие в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Киев не может удовлетворять свои интересы по безопасности за счет России.
Тем временем американские аналитики высказали мнение, что президент России Владимир Путин вряд ли встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским, потому что такая встреча придаст последнему политическую легитимность.