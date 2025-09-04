Массированную атаку БПЛА отразили 4 сентября военные в Ростовской области

В ночь на четверг, 4 сентября, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Российские военнослужащие уничтожили дроны над территорией трех донских городов и пяти районов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
— Наши силы и средства ПВО отразили массированную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе, — прокомментировал Юрий Борисович.
Ссылаясь на оперативные данные, глава региона сообщил о том, что никто из людей не пострадал. Есть последствия на земле.
— В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов беспилотников загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее в минобороны России сообщили, что с 23:00 3 сентября до полуночи 4 сентября в небе над Ростовской областью были ликвидированы пять дронов. Ситуация к утру еще не уточнялась.