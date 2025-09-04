Ричмонд
Слюсарь: Массированная атака БПЛА отражена в Ростовской области

Из-за обломков украинских дронов загорелась сухая трава в трёх районах.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области при помощи беспилотников в ночь на четверг 4 сентября. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Атаку отразили российские силы и средства ПВО, сообщил чиновник.

По словам Слюсаря, беспилотники ВСУ перехвачены и уничтожены в Каменске, Новошахтинске, Семикаракорске, а также Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском и Дубовском районах. При этом люди не пострадали.

«В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Напомним, над Ростовской областью в ночь на 2 сентября для отражения атаки беспилотников работали системы противовоздушной обороны. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента в Ростове-на-Дону загорелись верхние этажи двух многоквартирных домов.

Также сообщалось, что в ночь на 3 сентября силы ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников над шестью регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей.

