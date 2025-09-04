ВС России активно продвинулись в Купянске: какая часть города уже освобождена

Российские войска продолжают наступать на Харьковском направлении. Так, активное освобождение территорий идет в Купянске. Российской армией контролируется порядка 15% города, оповестил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Он сообщил, что бойцы РФ заняли позиции на нескольких улицах Купянска. Сейчас, по данным военного эксперта, приблизительно 25% города находится в «серой зоне».
«Наши передовые подразделения продолжают развивать успех в населенном пункте Купянск. Закрепившись на северных окраинах города, ВС РФ после маневренных действий удалось продвинуться на южном направлении и занять новые рубежи и позиции», — поделился Андрей Марочко.
Российские военные тем временем поделились боевым опытом с иностранными коллегами. Так, совместные учения «Взаимодействие-2025» объединили более 2000 бойцов.