Вооруженные силы Украины ежемесячно несут потери в количестве не менее 11 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Соответствующую информацию предоставили российские силовые структуры в комментарии для ТАСС.
Ранее украинский волонтер Тарас Чмут в эфире телемарафона заявлял о значительно меньших потерях. По его словам, суточные потери составляют примерно 18 человек убитыми, 273 ранеными и 79 пропавшими без вести.
Собеседник агентства подверг сомнению эти цифры, указав, что по логике волонтера безвозвратные потери должны составлять около 100 человек ежедневно с учетом пропавших без вести. Он подчеркнул, что принудительная мобилизация продолжается непрерывно. По его мнению, реальная статистика потерь значительно выше озвученных цифр.
Представитель силовых структур также выразил сомнение в достоверности источников информации украинского волонтера. В качестве примера он привел официальное подтверждение гибели 35 военнослужащих ВСУ за последнюю неделю только в Виннице. Собеседник агентства предположил, что цель таких заявлений — оправдать действия ТЦК и успокоить население.
Ранее российские силовики рассказали, что украинские военные уже не верят в победу.