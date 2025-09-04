Названы реальные потери ВСУ: сколько военнослужащих Украина теряет ежемесячно

Собеседник агентства подверг сомнению эти цифры, указав, что по логике волонтера безвозвратные потери должны составлять около 100 человек ежедневно с учетом пропавших без вести. Он подчеркнул, что принудительная мобилизация продолжается непрерывно. По его мнению, реальная статистика потерь значительно выше озвученных цифр.