В пяти областях Украины введен режим воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучали в ряде регионов Украины в ночь на четверг 4 сентября. Об этом информирует онлайн-сервис оповещений министерства цифровой информации этой страны.
Речь идёт о пяти регионах — Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
При этом мэр Одессы Труханов сообщил, что около 01:30 4 сентября в городе произошел взрыв. О пострадавших и последствиях информации не поступало.
Также сообщалось, что взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
В ночь на 3 сентября на фоне сработавшей системы оповещения о воздушной опасности в Киеве были зафиксированы взрывы.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.