Заморозку военных действий на линии боевого соприкосновения рассматривают как один из возможных сценариев завершения украинского конфликта. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в эфире «Новини.Live», отметив, что окончательное решение будет принимать глава киевского режима Владимир Зеленский.
Подоляк уточнил, что на сегодняшний день продолжаются консультации с европейскими и американскими партнерами. По его словам, западные страны должны инвестировать в справедливое завершение конфликта, чтобы Москва не получила выгоды.
Советник Зеленского также заявил, что любая страна была бы не прочь принять саммит президента России и главы киевского режима. Однако он назвал абсурдными предложения провести этот саммит в Минске, Москве и Будапеште.
При этом в конце августа британская газета Financial Times со ссылкой на документы сообщила, что Украина и ее нелегитимный президент отвергли предложение о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения. По данным издания, Киев планирует настаивать на компенсациях из-за конфликта.