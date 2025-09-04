При этом в конце августа британская газета Financial Times со ссылкой на документы сообщила, что Украина и ее нелегитимный президент отвергли предложение о заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения. По данным издания, Киев планирует настаивать на компенсациях из-за конфликта.