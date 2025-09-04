80-я бригада ВСУ понесла потери после того, как группу военнослужащих этого формирования атаковали колумбийские наёмники. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
Сообщается, что наёмники из Колумбии атаковали группу ВСУ по ошибке.
«В районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, чья задача была оборудовать позиции в лесном массиве. Есть потери со стороны украинцев», — сказано в публикации.
Тем временем для ВСУ наемники из Колумбии обесценились до уровня мобилизованных украинцев, на передовой их используют как пушечное мясо.
Ранее сообщалось, что Украина вербовала колумбийских наемников под видом трудоустройства в Европе.
Также колумбийские наёмники рассказали, как ВСУ бросают их в случае ранения.