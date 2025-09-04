Силы ПВО за ночь сбили 46 беспилотников ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Значительная часть воздушных целей была ликвидирована над акваторией Черного моря, где силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников. Над территорией Краснодарского края было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, над Волгоградской областью — два аппарата.