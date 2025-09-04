Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа. Перехват воздушных целей осуществлялся над территориями регионов РФ и акваторией Черного моря, сообщили в Министерстве обороны.
Отражение воздушной атаки проводилась с полуночи до 6:00 утра по московскому времени 4 сентября. Дежурные средства ПВО обнаружили и нейтрализовали 24 вражеских дрона над Ростовской областью.
Значительная часть воздушных целей была ликвидирована над акваторией Черного моря, где силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников. Над территорией Краснодарского края было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, над Волгоградской областью — два аппарата.
Тем временем российские военнослужащие продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи в ходе проведения специальной военной операции. На это раз армии удалось освободить село Федоровка на территории Донецкой Народной Республики.