В зоне СВО погиб Виктор Катаев из Кишертского округа Прикамья

Погибшего бойца похоронят в родном селе.

Источник: администрация Кишертского муниципального округа

Администрация Кишертского муниципального округа сообщила трагическую новость. В зоне проведения СВО при исполнении воинского долга погиб уроженец села Посад Катаев Виктор Васильевич.

Прощание с погибшим бойцом состоится 5 сентября с 11:00 в здании Дома досуга села Посад.

Власти округа и земляки скорбят, приносят соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.

В Очерском округе 4 сентября в последний путь проводят погибших на передовой СВО рядовых Белослудцева Николая Семеновича и Деменева Михаила Александровича.