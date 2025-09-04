В зоне СВО погиб Виктор Катаев из Кишертского округа Прикамья

Администрация Кишертского муниципального округа сообщила трагическую новость. В зоне проведения СВО при исполнении воинского долга погиб уроженец села Посад Катаев Виктор Васильевич.
Прощание с погибшим бойцом состоится 5 сентября с 11:00 в здании Дома досуга села Посад.
Власти округа и земляки скорбят, приносят соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества.
В Очерском округе 4 сентября в последний путь проводят погибших на передовой СВО рядовых Белослудцева Николая Семеновича и Деменева Михаила Александровича.