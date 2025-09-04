Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Историческая ошибка»: Саркози высказался о конфликте на Украине

Экс-президент Франции Саркози: Украина не сможет победить в конфликте с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Украина «уже не сможет победить» в конфликте с Россией, но еще может потерять значительно больше. Такое мнение в интервью изданию Le Figaro высказал бывший президент Франции Николя Саркози.

По его словам, называть Россию главной угрозой и врагом Европы было исторической ошибкой, из-за чего европейские страны оказались изолированы на международной арене.

«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! … Следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — заявил он.

Саркози отметил, что сейчас Европа проигрывает «политический конфликт», продолжая поддерживать Киев.

Как писал сайт KP.RU, Саркози раскритиковал заявления действующего президента Франции Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе.

Ранее Саркози заявил, что Киев должен стать не членом НАТО, а мостом между Россией и Европой. По его словам, защищать идею о членстве Украины в Североатлантическом альянсе неправильно.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше