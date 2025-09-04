Украина «уже не сможет победить» в конфликте с Россией, но еще может потерять значительно больше. Такое мнение в интервью изданию Le Figaro высказал бывший президент Франции Николя Саркози.
По его словам, называть Россию главной угрозой и врагом Европы было исторической ошибкой, из-за чего европейские страны оказались изолированы на международной арене.
«Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! … Следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — заявил он.
Саркози отметил, что сейчас Европа проигрывает «политический конфликт», продолжая поддерживать Киев.
Как писал сайт KP.RU, Саркози раскритиковал заявления действующего президента Франции Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе.
Ранее Саркози заявил, что Киев должен стать не членом НАТО, а мостом между Россией и Европой. По его словам, защищать идею о членстве Украины в Североатлантическом альянсе неправильно.