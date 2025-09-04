Сальдо: в мирном соглашении должны учесть, что Херсон вошел в состав России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание, что город Херсон находится на территории области, которая по итогам прошедшего в 2022 году референдума вошла в состав РФ. По его словам, это нужно учитывать при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, поскольку местные жители изъявили желание быть с Россией.
«Когда будет заключено мирное соглашение, там будет все подписано. Но это территория на сегодняшний момент России. И она оккупирована вооруженными силами Украины», — сказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Сальдо также рассказал, что родился в Херсоне, и ему тяжело видеть, что сейчас происходит с его родным городом, который фактически превратился в город-призрак. Сейчас из 350 тысяч жителей там остались только 50 тысяч человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов, проведенных осенью 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. По его словам, игнорирование таких результатов говорит о возможности возобновления вооруженного конфликта.