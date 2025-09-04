Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо: в мирном соглашении должны учесть, что Херсон вошел в состав России

Сальдо рассказал, чего ожидает от мирного соглашения по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание, что город Херсон находится на территории области, которая по итогам прошедшего в 2022 году референдума вошла в состав РФ. По его словам, это нужно учитывать при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, поскольку местные жители изъявили желание быть с Россией.

«Когда будет заключено мирное соглашение, там будет все подписано. Но это территория на сегодняшний момент России. И она оккупирована вооруженными силами Украины», — сказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сальдо также рассказал, что родился в Херсоне, и ему тяжело видеть, что сейчас происходит с его родным городом, который фактически превратился в город-призрак. Сейчас из 350 тысяч жителей там остались только 50 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов, проведенных осенью 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. По его словам, игнорирование таких результатов говорит о возможности возобновления вооруженного конфликта.