47 поездов задерживаются в Ростовской области после атаки БПЛА

Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. В связи в ночь на 3 сентября происшествием на участке Россошь — Лихая в районе станции Кутейниково осуществляется нагон времени пассажирских поездов. В график движения введено 11 задержанных рейсов. Сейчас с опозданием движутся 47 поездов, максимальное время задержки достигает четырех часов. Движение поездов в южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не производилось.
Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и необходимую поддержку.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00.