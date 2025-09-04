Ричмонд
47 поездов задерживаются в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области с опозданием следуют 46 поездов из-за атаки БПЛА на станцию Кутейниково.

Об этом сообщает пресс-служба СКЖД. В связи в ночь на 3 сентября происшествием на участке Россошь — Лихая в районе станции Кутейниково осуществляется нагон времени пассажирских поездов. В график движения введено 11 задержанных рейсов. Сейчас с опозданием движутся 47 поездов, максимальное время задержки достигает четырех часов. Движение поездов в южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не производилось.

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и необходимую поддержку.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00.

