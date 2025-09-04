Европа начинает раскалываться: что стало причиной

Лидеры Франции, Великобритании и США активно обсуждают гарантии безопасности для Украины. На этом фоне европейские страны разделились на три группы: готовые развернуть войска на Украине (Великобритания), отказавшиеся от этого (Италия) и неопределившиеся (ФРГ).