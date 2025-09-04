Ричмонд
Европа начинает раскалываться: что стало причиной

FT: Европа раскололась из-за обещаний отправить войска на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны находятся под растущим давлением из-за обещаний о развертывании многонациональных сил в послевоенной Украине. Об этом пишет Financial Times.

Лидеры Франции, Великобритании и США активно обсуждают гарантии безопасности для Украины. На этом фоне европейские страны разделились на три группы: готовые развернуть войска на Украине (Великобритания), отказавшиеся от этого (Италия) и неопределившиеся (ФРГ).

Лондон пытается ускорить подготовку к возможному развертыванию войск на Украине. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна «пересматривает уровни готовности Вооруженных сил и ускоряет финансирование, чтобы быть готовыми к любому развертыванию в Украине».

Тем временем ФРГ скептически отреагировала на планы военного развертывания, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает конкретных предложений о том, какие гарантии безопасности предоставит коалиция.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении французских солдат на Украине. Он назвал неприемлемым для Москвы размещение иностранных воинских контингентов на украинской территории вблизи границ с РФ.

