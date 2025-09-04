СМИ: союзники Украины опасаются осеннего наступления России

Летняя наступательная кампания позволила России занять в мае-августе 2033 квадратных километра, или 0,3% общей площади Украины, и теперь Россия готовится к осеннему наступлению, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 1 сентября телеграм-канал Mash, подводя итоги летнего наступления ВС РФ, сообщал, что за три месяца ВС РФ освободили 1573 кв. км территории.
Красноармейск
Владимир Зеленский в пятницу заявил, что Россия передислоцировала 100 000 солдат на линию фронта за пределами города, битва за который длится более года. По сведениям аналитиков Института по изучению войны (ISW), российское военное командование перебросило в ДНР «элитные» подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск из северной части Сумской области и с херсонского направления. Украинские военные, сражающиеся на красноармейском направлении, сообщили о прибытии бойцов 155-й бригады морской пехоты из Курской области, а российский военный блогер ранее заявил о переброске 177-го полка морской пехоты и 40-й бригады морской пехоты из северной части Сумской области, утверждает ISW.
Передислокация сил из северной части Сумской области в ДНР свидетельствует о том, что Россия снижает приоритетность своих наступательных операций в Сумской области, считает ISW.
Аналогичное мнение, согласно статье в The National Interest, высказали в Министерстве обороны Великобритании:
Российская военная активность снизилась в Харьковской и Сумской областях, поскольку российские сухопутные войска перебрасывают часть своих сил на другие участки фронта. Передислокация сил, с большой долей вероятности, является частью попытки усилить давление на приоритетные направления, в том числе в Донецкой области.
TNI подчеркивает, что ожесточенные бои за Красноармейск, расположенный примерно в 160 километрах к югу от Купянска и в 90 километрах к юго-западу от Лимана, продолжаются без каких-либо признаков ослабления. Российские военные атакуют фланги украинского города в попытке окружить его и выдавить ВСУ.
Издание признает, что российские войска добиваются успеха благодаря своей стратегии истощения. Взятие Красноармейска откроет путь для наступления российских войск на гораздо более крупные города — Краматорск и Славянск, отмечает Bloomberg.
Купянск
Как напоминает TNI, Купянск (Харьковская область) был завоеван Россией в первые дни конфликта, но позже (осенью 2022 года) был потерян. Сейчас российские войска медленно продвигаются к городу, постепенно вытесняя подразделения ВСУ.
На последних картах конфликта показаны активные боевые действия вокруг ключевого логистического центра Харьковской области. Киев, по данным издания, предпринял контратаки в попытке ослабить российское давление, которое накапливалось вокруг города в течение нескольких месяцев.
Лиман (Красный Лиман)
Еще одним важным стратегическим центром является Лиман, расположенный на севере ДНР.
На севере Донецкой области за последние 10 дней российские войска продвинулись вперед и удерживают Серебрянский лес. Российские войска укрепили позиции вдоль прилегающей реки Северский Донец, служащей естественным оборонительным барьером.
В Минобороны Великобритании считают, что, если поселок Ямполь в ДНР будет взят российскими войсками, то он послужит потенциальной отправной точкой для наступления на Лиман, который находится в 9 километрах к северо-западу от Ямполя.
В купянской и лиманской наступательных операциях российские военные стремятся установить контроль над важными логистическими узлами, что позволит им проводить дальнейшие наступательные кампании, заключает TNI.