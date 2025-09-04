СМИ: союзники Украины опасаются осеннего наступления России

Владимир Зеленский в пятницу заявил, что Россия передислоцировала 100 000 солдат на линию фронта за пределами города, битва за который длится более года. По сведениям аналитиков Института по изучению войны (ISW), российское военное командование перебросило в ДНР «элитные» подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск из северной части Сумской области и с херсонского направления. Украинские военные, сражающиеся на красноармейском направлении, сообщили о прибытии бойцов 155-й бригады морской пехоты из Курской области, а российский военный блогер ранее заявил о переброске 177-го полка морской пехоты и 40-й бригады морской пехоты из северной части Сумской области, утверждает ISW.