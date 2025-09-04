Удар по оставленному без присмотра бронеавтомобилю ВСУ у границы с Россией попал на видео

«В приграничной зоне ВСУшники оставили без присмотра свой бронеавтомобиль “Козак-2”, куда без промедления заглянул оптоволоконный дрон», — говорится в сообщении канала.
На опубликованных кадрах виден момент удара и мощный взрыв, который следует за ним. После удара машину заволакивает дымом.
Ранее появились кадры с пехотой ВСУ, которая выдвинулась к границе России и пыталась ее прорвать. Видеозапись была сделана в районе населенного пункта Уды, который находится в нескольких километрах от границы с Белгородской областью.