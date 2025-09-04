Ранее в ведомстве сообщили, что военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоселовка. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения бригады прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт. Расчеты артиллерии нанесли огневой удар, вытеснив противника за пределы села, а операторы ударных БПЛА наносили удары по украинским националистам, укрывающимся в лесополосах.