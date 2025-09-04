Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МО РФ показали кадры освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры из освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области.

На кадрах видно, как военнослужащие поднимают российский флаг в населенном пункте.

Ранее в ведомстве сообщили, что военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоселовка. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения бригады прорвали оборону противника и вошли в населенный пункт. Расчеты артиллерии нанесли огневой удар, вытеснив противника за пределы села, а операторы ударных БПЛА наносили удары по украинским националистам, укрывающимся в лесополосах.