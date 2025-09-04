В Башкирии утвердили поправки о выплатах матпомощи семьям участников СВО

Соответствующее постановление за подписью премьер-министра правительства республики Андрея Назарова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.
«Башинформ» ознакомился с документом и выяснил, что список льготников расширяется, а сроки выплат сокращаются. В перечень добавили тех, кто выполнял боевые задачи на государственной границе России и приграничных с Украиной российских регионах. Мера распространяется также на военнослужащих, погибших в зоне СВО, которые родились в Башкирии или жили в республике в день мобилизации либо заключения контракта с минобороны, а также похороненных в РБ.
Ранее «Башинформ» сообщил об изменениях в Указ Главы Башкирии о дополнительных мерах социальной поддержки лиц, проходящих военную службу.