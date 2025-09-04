Российские дроны превратили Т-64БВ в кучу металлолома

Боевики ВСУ попытались укрыть танк в окопе, но это не помогло. Также оказался совершенно бесполезным установленный раскладной «мангал». В результате «шестьдесят четвертый» лишился возможности вести огонь из своего 125-мм орудия 2А46М-1. Как оказалось, наш беспилотник проделал в левой стороне ствола небольшое аккуратное отверстие.
Другой БПЛА попал в динамическую защиту башни, та сработала и сильно повредила надгусеничную полку. Поскольку боевая машина не смогла покинуть вскрытую позицию, можно говорить о том, что у нее возникли проблемы с ходовой частью.
Сами украинские боевики назвали свой танк «кучей металлолома».
