Белорусскую броню используют в зоне СВО для доставки гуманитарных грузов

Гуманитарную помощь доставили не только в госпитали, но и в школы. Для детей Новоазовска и Мариуполя, Херсонщины и Запорожья, Донецка и Луганска в рамках акции «С любовью из Беларуси — семьям Донбасса» объявлен осенний сбор гуманитарной помощи для детей «Поможем детям Донбасса пойти в школу!», первые партии уже прибыли на место.