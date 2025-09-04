Белорусскую броню используют в зоне СВО для доставки гуманитарных грузов

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Очередная гуманитарная помощь от Фонда Талая отправилась на Донбасс и в приграничные регионы Курской и Белгородской областей. Санитарный автомобиль для перевозки раненых и гуманитарной помощи помогли бронировать белорусские специалисты из научно-производственной компании «Броня», а дорогостоящий ремонт оплатил прихожанин одного из минских православных приходов.
«Не только военные, но и волонтеры группы эвакуации вблизи линии боевого соприкосновения приграничья Курской и Белгородской областей рискуют попасть под обстрелы и атаки FPV-дронов, которые украинская сторона направляет на все движущиеся объекты, в том числе и санитарные автомобили с гражданскими и ранеными», — рассказал Sputnik управляющий делами Фонда Алексея Талая Владимир Казбанов.
Представитель фонда добавил, что санитарные автомобили скорой помощи по просьбе волонтеров и жителей приграничья оснастили броней белорусского производства от партнера фонда НПК «Броня».
«Броню сделали конкретно под автомобиль скорой помощи. Данная броня защищает от осколков. Баллистическими бронепакетами полностью покрыт кузов, водительское и пассажирское место. В случае атаки дронов защита существенно повысит шансы выжить водителю, медперсоналу и раненым. У этой конкретной брони есть преимущество — она легкая и не влияет на маневренность и скорость транспорта, которые важны в зоне боевых действий», — уточнил Казбанов.
По словам представителя фонда Алексея Талая эти меры защиты приняты на всякий случай, основная же цель гуманитарной миссии — доставить груз из зеленой зоны в госпитали для помощи тяжелораненым, которые находятся на аппаратах жизнедеятельности и интенсивной терапии.
Гуманитарную помощь доставили не только в госпитали, но и в школы. Для детей Новоазовска и Мариуполя, Херсонщины и Запорожья, Донецка и Луганска в рамках акции «С любовью из Беларуси — семьям Донбасса» объявлен осенний сбор гуманитарной помощи для детей «Поможем детям Донбасса пойти в школу!», первые партии уже прибыли на место.
«Сборы в школу — отдельная статья расходов для многих семей, особенно сложно это осуществлять семьям в Донбассе и в новых регионах России, пострадавших от военных действий, семьям переселенцев и сиротам», — пояснила представитель Фонда Талая по Гомельской области Юлия Малова.
Малова уточнила, что все регионы Беларуси внесли свой вклад в сбор и покупку предметов первой необходимости.
«Одежда, постельное белье, средства гигиены, лекарства, средства ухода за детьми, продукты питания и бытовая техника, собранные от добрых людей через Фонд Талая, разъедутся по заявкам в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — рассказала она.
Представитель фонда добавила, что целевая помощь будет распределена детям с инвалидностью и госпиталю Донецка, беженцам в Мариуполе и Новоазовске, пунктам временного размещения Херсонской и Запорожской областей, госпиталю Луганска.