Два полковника ВСУ Булацик* и Карпуша* заочно приговорены к пожизненному в РФ

Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двоих полковников ВСУ — Евгения Булацика* и Ростислава Карпуши*. Оба причастны к ракетному удару по Курской области, в результате которого погибли несколько человек. В этом случае удары наносились по дислокации подразделений ВС РФ, а не по жилым кварталам, что редкость.