Два полковника ВСУ Булацик* и Карпуша* заочно приговорены к пожизненному в РФ

Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двоих полковников ВСУ — Евгения Булацика* и Ростислава Карпуши*. Оба причастны к ракетному удару по Курской области, в результате которого погибли несколько человек. В этом случае удары наносились по дислокации подразделений ВС РФ, а не по жилым кварталам, что редкость.
«Суд заочно приговорил каждого из осужденных к пожизненному лишению свободы с отбыванием Булациком* первых 10 лет в тюрьме, Карпушей* — первых 9 лет в тюрьме, оставшейся части наказания обоими — в исправительной колонии особого режима», — заявили в суде.
Уточняется, что удар 2024 года был осуществлен при помощи 11 ракет ATACMS и четырех крылатых ракет Storm Shadow. Уточняется, что командиры ВСУ также проходят по другим обвинениям — аналогичным, а также по одному удару по гражданскому объекту.
* — физлица, признанные террористами и экстремистами в России.