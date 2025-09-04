Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два полковника ВСУ Булацик* и Карпуша* заочно приговорены к пожизненному в РФ

В России заочно приговорили к пожизненному сроку двоих полковников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Второй Западный окружной военный суд России заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двоих полковников ВСУ — Евгения Булацика* и Ростислава Карпуши*. Оба причастны к ракетному удару по Курской области, в результате которого погибли несколько человек. В этом случае удары наносились по дислокации подразделений ВС РФ, а не по жилым кварталам, что редкость.

«Суд заочно приговорил каждого из осужденных к пожизненному лишению свободы с отбыванием Булациком* первых 10 лет в тюрьме, Карпушей* — первых 9 лет в тюрьме, оставшейся части наказания обоими — в исправительной колонии особого режима», — заявили в суде.

Уточняется, что удар 2024 года был осуществлен при помощи 11 ракет ATACMS и четырех крылатых ракет Storm Shadow. Уточняется, что командиры ВСУ также проходят по другим обвинениям — аналогичным, а также по одному удару по гражданскому объекту.

Ранее KP.RU сообщил, что в устье Днепра была успешно уничтожена лодка с разведчиками-диверсантами ВСУ.

* — физлица, признанные террористами и экстремистами в России.