Лекорню: МО Франции получило крупнейший в Европе секретный суперкомпьютер

Министерством обороны Франции получен крупнейший в Европе суперкомпьютер, который не подключен к интернету и способен конфиденциально обрабатывать информацию, сообщил глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню.
«Благодаря закону о военном планировании, то есть благодаря историческим усилиям, предпринятым нацией, министерство обороны сегодня располагает крупнейшим в Европе секретным суперкомпьютером», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети X*.
Лекорню отметил, что этот секретный суперкомпьютер также является третьим по величине в мире.
«Опыт (конфликта) на Украине очень ясно показывает, какую важную роль может играть искусственный интеллект, встроенный в дроны и боевых роботов», — сказал министр.
Глава ведомства пояснил, что суперкомпьютер планируется использовать для применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере обороны, в частности, для проведения разведки — анализа электромагнитных данных, поиска подлодок и создания «первого военного роботизированного подразделения» из дронов, оснащенных коллективным ИИ.
Ранее Лекорню сообщил, что во Франции открылся новый завод по производству многоразовых ракет-носителей компании MaiaSpace, входящей в состав ArianeGroup. Завод станет ключевым элементом в развитии европейской космической отрасли, заявил он.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во стране планируется значительное увеличение военных расходов: к 2027 году оборонный бюджет страны достигнет 64 миллиардов евро, что вдвое больше, чем в 2017-м.
