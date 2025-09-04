Раненый российский боец две недели полз из тыла ВСУ к своим

Получивший ранение российский военнослужащий в течение двух недель выбирался из украинского тыла к позициям ВС РФ, сообщил командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».
«К нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели», — приводит его слова РИА Новости.
Командир взвода рассказал, что раненого напоили, накормили и обработали его раны. По словам «Ахи», они уже начали заживать, будто бы боец побывал в больнице.
«Оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — рассказал командир.
Раненный боец считает, что выжил благодаря знаниям и навыкам, полученным от супруги- фельдшера. Он полз, когда наступала ночь, а днем лежал и обрабатывал раны, рассказал «Ахи».
Ранее сообщалось, что командир отряда «Батя» спецназа «Ахмат» с позывным Хатабыч во время штурма под Лисичанском в одиночку прорвался в опорный пункт противника с двумя гранатами и выжил.