Балицкий рассказал об атаках ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожской области

Украинские военные наносят удары по российским территориям, используя кассетные боеприпасы. Такие случаи зафиксированы в районах Запорожской области. Не прекращаются и беспилотные атаки. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Он подчеркнул, что вопрос безопасности прифронтовых территорий региона требует особого внимания. Власти будут решать «проблемные вопросы».
«Интенсивность террористических атак БПЛА противника по населенным пунктам, приближенным к линии боевого соприкосновения, не уменьшается, фиксируются атаки с применением кассетных боеприпасов», — пояснил Евгений Балицкий.
Недавно украинский БПЛА атаковал транспортное средство военных ВС России в Запорожской области. Отряду саперов удалось выжить. Военных спасли дроны-детекторы.