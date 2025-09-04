В Госдуме назвали приглашение Зеленского в Москву тестом на способность к миру

Приглашение провести обсуждение урегулирования украинского конфликта в Москве станет тестом для Владимира Зеленского на его стремление к миру и способность сделать шаги в этом направлении. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Депутат представляет в Госдуме Севастополь.
«Если Зеленский действительно хочет мира, то ему должно быть безразлично, где проводить переговоры о заключении мирного соглашения. Так что приглашение в Москву станет для него тестом на способность к миру», сказал депутат РИА Новости, добавив, что, если Зеленский рассчитывает на очередной скандал или пиар-акцию, он откажется от визита в Москву в пользу площадок, где ему будет позволено вести себя подобным образом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности диалога с Зеленским. Местом проведения такой встречи российский президент назвал Москву.
При этом глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил семь стран, где, как он утверждает, Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это Австрия, Святой Престол (Ватикан), Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.
Также Сибига сообщил об отказе украинской стороны от проведения встречи в Москве президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам дипломата, данное приглашение якобы является неприемлемым для Украины.