«На свалке или в мешках для трупов»: в Японии резко высказались о заявлении фон дер Ляйен по Украине

«Организация Североатлантического договора так страстно мечтает оказаться на территории Украины и заполучить вожделенные рычаги влияния, что готова на любые шаги. Вот только рискуют они закончить свой путь на свалке или и вовсе в мешках для трупов», — написал один из пользователей.