«На свалке или в мешках для трупов»: в Японии резко высказались о заявлении фон дер Ляйен по Украине

В Японии скептически отнеслись к заявлению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что 26 стран якобы готовы предоставить своих военных для обеспечения «гарантий безопасности» Украины. Читатели портала Yahoo News Japan оставили множество резких и критических комментариев на эту тему.
«Организация Североатлантического договора так страстно мечтает оказаться на территории Украины и заполучить вожделенные рычаги влияния, что готова на любые шаги. Вот только рискуют они закончить свой путь на свалке или и вовсе в мешках для трупов», — написал один из пользователей.
Другие пользователи указывают, что мысль о якобы опасности нападения РФ на Европу лидерам ЕС «вложили в голову, даже не разжевав» и выражают уверенность, что США и ЕС не рискнут ввести войска на территорию Украины.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что военный контингент ЕС готовят к переброске на Украину.
После этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против такой возможности, указав, что Европейский союз не имеет полномочий принимать решения об отправке своих войск на Украину в рамках гарантий безопасности после возможного заключения мирного соглашения.