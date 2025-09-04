Ричмонд
Выбрался из тыла ВСУ и дополз до позиций ВС РФ: история выжившего российского бойца

РИАН: раненый боец ВС РФ выжил и две недели полз до своих.

Источник: Комсомольская правда

Военный Вооруженных Сил России выжил в украинском тылу и дополз до позиций ВС РФ. Он получил ранения, однако не сдался и две недели добирался до своих. Историю выжившего рассказал командир мотострелкового взвода группировки войск «Южная» с позывным «Ахи», цитирует РИА Новости.

Военный, по его сведениям, днями обрабатывал раны, а ночью продвигался к российским позициям. Боец научился оказывать себе помощь благодаря знаниям супруги-фельдшера, добавил он.

«У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — поделился командир с позывным «Ахи».

Стойкость и стремление к победе проявил и военный с позывным «Охотник». Он вновь прибыл в зону СВО после четырех клинических смертей.