Выбрался из тыла ВСУ и дополз до позиций ВС РФ: история выжившего российского бойца

Военный Вооруженных Сил России выжил в украинском тылу и дополз до позиций ВС РФ. Он получил ранения, однако не сдался и две недели добирался до своих. Историю выжившего рассказал командир мотострелкового взвода группировки войск «Южная» с позывным «Ахи», цитирует РИА Новости.
Военный, по его сведениям, днями обрабатывал раны, а ночью продвигался к российским позициям. Боец научился оказывать себе помощь благодаря знаниям супруги-фельдшера, добавил он.
«У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — поделился командир с позывным «Ахи».
Стойкость и стремление к победе проявил и военный с позывным «Охотник». Он вновь прибыл в зону СВО после четырех клинических смертей.