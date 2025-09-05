«Превратили в дорогу смерти»: Российские дроны парализовали логистику ВСУ

Российские ударные дроны превратили логистические линии ВСУ в дорогу смерти. Такую характеристику происходящему с украинской логистикой в зоне боевых действий дали эксперты из американского издания The National Interest, отметив, что для этих целей Россия использует ударные дроны центра «Рубикон».
«Они постоянно контролировали огнем ключевые дороги, превращая любое передвижение в дорогу смерти. В результате подразделения ВСУ столкнулись с перебоями в снабжении, нехваткой топлива и боеприпасов, а также повышенной опасностью при ротации войск», — сказано в публикации.
Эксперты указали на то, что российские операторы дронов выполняют задачи, которые в странах НАТО возлагаются на воздушно-десантные войска и пришли к выводу, что классические военные операции с развитием беспилотников становятся самоубийственными.
Тем временем объединенная группировка войск ВС РФ уничтожает системы связи и автотранспорт, который обеспечивает группировки ВСУ провизией и боеприпасами.
Ранее Минобороны РФ показало, как дроны «Рубикона» лихо работают в зоне СВО: таранят в небе вражеские беспилотники и бьют по позициям ВСУ.