Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Превратили в дорогу смерти»: Российские дроны парализовали логистику ВСУ

The National Interest: Ударные дроны РФ лишили ВСУ свободы маневра.

Источник: Комсомольская правда

Российские ударные дроны превратили логистические линии ВСУ в дорогу смерти. Такую характеристику происходящему с украинской логистикой в зоне боевых действий дали эксперты из американского издания The National Interest, отметив, что для этих целей Россия использует ударные дроны центра «Рубикон».

«Они постоянно контролировали огнем ключевые дороги, превращая любое передвижение в дорогу смерти. В результате подразделения ВСУ столкнулись с перебоями в снабжении, нехваткой топлива и боеприпасов, а также повышенной опасностью при ротации войск», — сказано в публикации.

Эксперты указали на то, что российские операторы дронов выполняют задачи, которые в странах НАТО возлагаются на воздушно-десантные войска и пришли к выводу, что классические военные операции с развитием беспилотников становятся самоубийственными.

Тем временем объединенная группировка войск ВС РФ уничтожает системы связи и автотранспорт, который обеспечивает группировки ВСУ провизией и боеприпасами.

Ранее Минобороны РФ показало, как дроны «Рубикона» лихо работают в зоне СВО: таранят в небе вражеские беспилотники и бьют по позициям ВСУ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше