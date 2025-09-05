В ФРГ указали на тревожное для Киева поведение Мерца и Стармера

«Возможным признаком того, что энтузиазм некоторых партнеров по коалиции, похоже, угасает, является тот факт, что и Мерц, и премьер-министр Великобритании приняли участие во встрече лишь виртуально», — пишет издание Berliner Zeitung, указав на то, что ряд европейских лидеров уже отказываются от агрессивной риторики и смягчают свои заявления относительно украинского конфликта.