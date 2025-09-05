В ФРГ указали на тревожное для Киева поведение Мерца и Стармера

Энтузиазм «коалиции желающих» в плане оказания помощи Киеву заметно снизился. Об этом свидетельствует тот факт, что канцлера ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приняли участие во встрече коалиции 4 сентября в виртуальном формате.
«Возможным признаком того, что энтузиазм некоторых партнеров по коалиции, похоже, угасает, является тот факт, что и Мерц, и премьер-министр Великобритании приняли участие во встрече лишь виртуально», — пишет издание Berliner Zeitung, указав на то, что ряд европейских лидеров уже отказываются от агрессивной риторики и смягчают свои заявления относительно украинского конфликта.
Тем не менее коалиция желающих заявила о готовности поставить Киеву дальнобойные ракеты.
Напомним, ряд стран заявили о намерении отправить своих солдат на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Такое решение на данный момент приняли 26 государств. Их боевой потенциал во Франции оценили в 10−20 тысяч военных.