Планы по созданию на Украине иностранного легиона под руководством главы киевского режима Владимира Зеленского оказались полностью провальными. Об этом сообщил журналист Колин Фриман в материале, опубликованном в британском журнале The Spectator.
Автор статьи выразил мнение, что несмотря на участие в вербовочной кампании такого мастера-шоумена, как Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой неэффективное формирование. Фриман заявил, что в это подразделение вербовали преимущественно людей без боевого опыта, которых он охарактеризовал как «туристов». При этом на одного профессионального военного приходилось по несколько неподготовленных «неудачников».
Журналист отметил, что у иностранных наемников возникали серьезные проблемы с коммуникацией из-за языкового барьера при взаимодействии с украинскими военными. Многие наемники жаловались, что командование отправляло их на особенно опасные участки. Кроме того, представители иностранного легиона заявляли, что киевский режим во главе с Зеленским обманул их, накормив пустыми обещаниями о условиях службы и поддержке.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники из Колумбии, направляемые регулярными частями ВСУ в Днепропетровскую область, остаются без организованной эвакуации.