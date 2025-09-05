Автор статьи выразил мнение, что несмотря на участие в вербовочной кампании такого мастера-шоумена, как Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой неэффективное формирование. Фриман заявил, что в это подразделение вербовали преимущественно людей без боевого опыта, которых он охарактеризовал как «туристов». При этом на одного профессионального военного приходилось по несколько неподготовленных «неудачников».