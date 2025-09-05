В Башкирии обновили условия выплаты семьям погибших военнослужащих

Критерии получения помощи значительно расширены. Теперь право на выплаты имеют семьи погибших или умерших военнослужащих Росгвардии, а также военнослужащих, выполнявших задачи на государственной границе России и в приграничных с Украиной регионах. Также помощь предусмотрена для родившихся в Башкирии или живших в республике на момент мобилизации, а также похороненных на территории региона.