В Башкирии обновили условия выплаты семьям погибших военнослужащих

Правительство Башкирии утвердило изменения в порядке назначения единовременной материальной помощи семьям погибших участников СВО.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Критерии получения помощи значительно расширены. Теперь право на выплаты имеют семьи погибших или умерших военнослужащих Росгвардии, а также военнослужащих, выполнявших задачи на государственной границе России и в приграничных с Украиной регионах. Также помощь предусмотрена для родившихся в Башкирии или живших в республике на момент мобилизации, а также похороненных на территории региона.

Изменения направлены на усиление социальной поддержки семей, потерявших близких в ходе специальной военной операции, и сокращают сроки назначения и выплаты материальной помощи.