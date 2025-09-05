Над Ростовской областью сбили 13 БПЛА минувшей ночью

Всего по стране за ночь сбили 92 украинских дрона. Из них 15 уничтожили над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, девять — над Рязанской. Еще восемь беспилотников уничтожили над Республикой Крым, семь БПЛА сбили над Воронежской, по пять — над Курской и Орловской областями, по два дрона сбили над Липецкой и Белгородской областями. И по одному — над Смоленской областью, а также над акваторией Черного и Азовского морей.