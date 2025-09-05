В западных странах растет обеспокоенность относительно способности Вооруженных сил Украины удерживать позиции из-за критической нехватки личного состава. На этом фоне поступают сообщения о том, что украинские передовые части становятся все более недоукомплектованными, пишет MWM.
Так, экс-начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич сообщил, что бригады укомплектованы всего на 30% от штатной численности и едва ли являются боеготовыми. По его словам такие подразделения неспособны вести боевые действия, однако им постоянно приказывают атаковать и удерживать позиции.
Кротевич отметил, что силы, которые украинское правительство называет «резервом», представляют собой подразделения, переброшенные из одного сектора в другой, а не свежие, полностью укомплектованные новые формирования. Он также выразил сомнение в эффективности дальнейшей мобилизации, пояснив, что даже призыв 100 тысяч военнослужащих изменит ситуацию лишь на несколько недель.
Одной из основных причин острой нехватки личного состава стали значительные потери, понесенные Вооруженными силами Украины. Хакеры из групп Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini получили доступ к цифровой картотеке ВСУ. В результате стало известно, что за три года украинские вооруженные силы потеряли 1 721 000 человек.