Над Крымом сбили восемь украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Республики Крым.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме этого, по одному дрону ВСУ ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей. Как проинформировало военное ведомство, БПЛА врага самолетного типа поразили в течение минувшей ночи. Всего за указанный период над регионами России устранили 92 беспилотника Украины.

Отметим, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту не было перекрыто ночью. По данным Telegram-канала информационного центра, который уведомляет ежечасно о ситуации на автоподходах к мосту, по состоянию на 9:00 со стороны Тамани в очереди на проезд стоят 190 машин, со стороны Керчи — 310.

