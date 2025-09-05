ВСУ перебрасывают в Сумскую область боевиков из президентской бригады

Нужно отметить, что российские военные развивают успех на всех направлениях в зоне проведения Спецоперации. Президент России Владимир Путин уже отмечал, что бойцы РФ наступают, единственное, темп у всех разный, но можно с уверенностью сказать, что военные выполняют все задачи в рамках СВО.