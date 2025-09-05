Президентская бригада ВСУ направляет батальон на Сумское направление. Ранее этот батальон участвовал в курской авантюре Зеленского и был разбит вблизи населенного пункта Гуево. Теперь выжившие боевики были переброшены на сумское направление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На Сумское направление перебрасывают восстановивший боеспособность 22-й отдельный батальон специального назначения из состава отдельной президентской бригады», — говорится в статье издания.
Нужно отметить, что российские военные развивают успех на всех направлениях в зоне проведения Спецоперации. Президент России Владимир Путин уже отмечал, что бойцы РФ наступают, единственное, темп у всех разный, но можно с уверенностью сказать, что военные выполняют все задачи в рамках СВО.