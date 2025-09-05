Семь беспилотников уничтожили в Воронежской области за ночь

Напомним, режим опасности атаки БПЛА был введен в Воронежской области накануне вечером, отменили его только около шести утра. В двух районах области ночью звучало предупреждение о непосредственной угрозе беспилотников, работали сирены. Информации о последствиях на земле на данный момент не поступало. По состоянию на 10 часов утра 5 сентября обстановка в регионе спокойная.
