Семь беспилотников уничтожили в Воронежской области за ночь

В Воронежской области в ночь с 4 на 5 сентября силы ПВО и РЭБ уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Министерства обороны России. Всего по данным военного ведомства над различными регионами России было уничтожено в течение ночи не менее 92 БПЛА противника.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, режим опасности атаки БПЛА был введен в Воронежской области накануне вечером, отменили его только около шести утра. В двух районах области ночью звучало предупреждение о непосредственной угрозе беспилотников, работали сирены. Информации о последствиях на земле на данный момент не поступало. По состоянию на 10 часов утра 5 сентября обстановка в регионе спокойная.

