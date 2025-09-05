Ричмонд
В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО бойцами

При исполнении воинского погибли Алексей Мишин и Олег Зенков.

Жители Прикамья простятся с двумя погибшими на спецоперации бойцами, сообщает администрация Нытвенского муниципального округа.

При исполнении воинского погибли Алексей Мишин и Олег Зенков. Траурная церемония прощания с военнослужащими состоится 5 сентября в нытвенском Доме культуры.

Прощание с Алексеем Мишиными началось в 10:00. В последний путь проводят Олега Зенкова в 13:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами. Вечная светлая память геройски погибшим землякам!» — написали в администрации.

Помощь семьям погибших военнослужащих оказывается в полном объёме.