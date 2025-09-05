ТАСС: ВС РФ ударами ФАБ уничтожили недавно переброшенные резервы ВСУ у Купянска

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли массированные удары ФАБ по местам расположения переброшенных недавно резервов ВСУ в районе Купянска. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в результате ударов уничтожены до взвода украинских военнослужащих.