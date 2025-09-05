В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов

«Удар по объекту критической инфраструктуры в Новгород-Северской общине: из-за этого в части населенных пунктов отсутствует электроснабжение», — написал он в Telegram-канале. Чаус не уточнил, сколько населенных пунктов и потребителей остались без света.
4 сентября в Черниговской области неоднократно объявилась воздушная тревога, также сообщалось о нескольких взрывах в регионе, в ночь на пятницу таких сообщений не поступало. При этом в настоящее время в части Черниговской области продолжают звучат сирены воздушной тревоги.