В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Новгород-Северский в Черниговской области Украины после взрывов в регионе в течение суток, часть населенных пунктов региона осталась без света. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

Источник: AP 2024

«Удар по объекту критической инфраструктуры в Новгород-Северской общине: из-за этого в части населенных пунктов отсутствует электроснабжение», — написал он в Telegram-канале. Чаус не уточнил, сколько населенных пунктов и потребителей остались без света.

4 сентября в Черниговской области неоднократно объявилась воздушная тревога, также сообщалось о нескольких взрывах в регионе, в ночь на пятницу таких сообщений не поступало. При этом в настоящее время в части Черниговской области продолжают звучат сирены воздушной тревоги.