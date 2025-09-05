В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов

4 сентября в Черниговской области неоднократно объявилась воздушная тревога, также сообщалось о нескольких взрывах в регионе, в ночь на пятницу таких сообщений не поступало. При этом в настоящее время в части Черниговской области продолжают звучат сирены воздушной тревоги.