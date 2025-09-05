На ВЭФ обсудили усиление мер поддержки участников СВО в Хабаровском крае

Как отметила Анна Цивилева, филиалы фонда на Дальнем Востоке уже рассмотрели более 160 тысяч обращений, 95% из которых успешно решены. В Хабаровском крае активно работают социальные координаторы, оказывающие адресную помощь семьям военнослужащих, включая трудоустройство и медицинскую реабилитацию.