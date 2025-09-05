На ВЭФ обсудили усиление мер поддержки участников СВО в Хабаровском крае

В рамках Восточного экономического форума председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провела встречу с руководителями дальневосточных регионов, где представила единый стандарт поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделено опыту Хабаровского края в организации системной помощи защитникам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как отметила Анна Цивилева, филиалы фонда на Дальнем Востоке уже рассмотрели более 160 тысяч обращений, 95% из которых успешно решены. В Хабаровском крае активно работают социальные координаторы, оказывающие адресную помощь семьям военнослужащих, включая трудоустройство и медицинскую реабилитацию.
Лучшие практики регионов включают выездные комиссии Сахалинской области, военно-туристические секции Приморья и адаптацию жилья для ветеранов-инвалидов в Бурятии. Хабаровский край также развивает проактивную поддержку, предлагая помощь до поступления официальных запросов.
Внедрение федерального стандарта позволит унифицировать меры поддержки всех регионов. Фонд «Защитники Отечества», созданный указом президента, работает во всех субъектах страны по ключевым направлениям: от медицинской реабилитации до юридической помощи.