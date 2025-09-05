Ричмонд
В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

За неделю с 30 августа по 5 сентября Российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне спецоперации. Их наименования перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли села Федоровка и Марково в Донецкой народной республике (ДНР).

В свою очередь, бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области и Камышеваху под Донецком. Таким образом бойцы полностью выполнили задачи на вверенной им территории ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всем направлениям зоны СВО. Однако он не стал делать прогнозы о дальнейшем развитии боевых действий.