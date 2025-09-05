Российские войска уничтожили шесть беспилотных катеров ВСУ в Черном море

«Сегодня в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, все пораженные объекты относились к категории высокоскоростных беспилотных судов, используемых ВСУ для разведывательных и боевых задач.
KP.RU ранее сообщал, что ВС РФ продолжают наступательную операцию на Донбассе. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что успешное освобождение стало результатом активных и решительных действий российских подразделений на данном направлении.