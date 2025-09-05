KP.RU ранее сообщал, что ВС РФ продолжают наступательную операцию на Донбассе. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что успешное освобождение стало результатом активных и решительных действий российских подразделений на данном направлении.